Лебеденко считает, что у «Торпедо» есть шансы на выход в плей-офф Кубка России

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко считает, что его команда имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Кубка России. Команда набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы.

«Смогли обыграть ЦСКА за счет желания, работы, которую мы сейчас делаем. Достаточно неплохо сыграли в защите, сами создавали моменты, поэтому думаю, что победу мы заслужили своей игрой и самоотдачей. Любая победа, тем более над таким хорошим соперником как ЦСКА, добавляет уверенности, ее нашей команде действительно не хватает. Я думаю, что в ближайших играх эта победа нам поможет, мы будем увереннее, сильнее, лучше, будем побеждать», — цитирует ТАСС Лебеденко.

«Торпедо» победило ЦСКА (1:0) в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Автозаводцы победили красно-синих в третий раз в сезоне-2022/23.