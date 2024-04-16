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ЦСКА — «Балтика»: смотреть трансляцию матча Кубка России

ЦСКА сыграет с «Балтикой» в Кубке России 16 апреля 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА сыграет с «Балтикой» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России во вторник, 16 апреля. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Балтика» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно в прямом эфире трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол забил чилийский нападающий Виктор Давила.

Прогноз на матч читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
16 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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