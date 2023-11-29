Семак — о поражении от «Динамо»: «Зимний футбол. Обе команды старались играть осторожно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Динамо» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Зимний футбол. Обе команды старались играть осторожно, но у «Динамо» получилось добиться результата, — сказал Семак.

— Что вы вкладываете в понятие «зимний футбол»?

— Более осторожный. Больше простых действий, больше длинных передач. Мяч на морозе мерзнет, у него появляются другие свойства. Элементы, связанные с передачами, не всегда приносят тот результат, который хотели бы игроки. В этом отношении футбол был больше зимним.

— Ответный матч пройдет через три месяца. Как это повлияет на противостояние?

— Сложно представить, что будет. Может, другая команда или другой тренер будет. Поживем — увидим. За недельку до ответного матча можно было бы говорить о нем.

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».