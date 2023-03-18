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18 марта, 05:22

Член ЭСК рассказал, как принималось решение по моменту с фолом Клаудиньо на Тюкавине

Евгений Козинов
Корреспондент
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Клаудиньо
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член экспертно-судейской комиссии (ЭСК) Александр Гвардис рассказал, как принималось решение по скандальному эпизоду в матче «Зенита» и «Динамо» (1:1). Решение арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота «Зенита» после фола Клаудиньо на Константине Тюкавине признано ошибочным.

«Почему Кукуляк не дал пенальти, я ответить не могу, надо спросить у самого Жени, как он это воспринимал, видел. Но у нас никаких разногласий по этому моменту не было. На последних сборах Департамент судейства и инспектирования показал примерно пять таких же эпизодов. И уже по последним играм Кубка России и чемпионата были дебрифинги, в ходе которых Николай Иванов еще три таких момента показывал и говорил, что в таких случаях обязательно нужно наказывать игрока, не успевшего к мячу и попавшего по ноге соперника. Голосование было единогласным, сомнений никаких не возникло», — цитирует «РБ Спорт» Гвардиса.

Также он раскрыл подробности, как долго разбирался момент.

«В большей степени, как и вы, задавались вопросом, почему он не поставил пенальти, ведь много моментов таких просмотрели и на сборах, и здесь. Пытались разобраться в корне ошибки, но это наши внутренние дела», — добавил Гвардис.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chlen-e-sk-reshenie-po-e-pizodu-s-uchastiem-klaudin-o-i-tyukavina-by-lo-prinyato-edinoglasno/
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