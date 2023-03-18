Волков рассказал о личных и командных амбициях в преддверии матча с «Динамо»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков рассказал о личных и командных амбициях в преддверии матча с «Динамо» на первом этапе полуфинала нижней сетки FONBET Кубка России.

«Не страшно ли уже играть с «Динамо» после победы над «Локомотивом»? Да и с «Локомотивом» не было страшно. Это футбол и все люди: две руки, две ноги. Просто кто-то дольше на этом уровне, кто-то только подходит к этому. Страшно не было. Серия пенальти с «Локомотивом» — самый крутой момент в карьере? Было еще по детству много хороших турниров, «Барселону» возили. Пока, наверное, самый значимый результат для меня. Рассматриваю ли я матчи Кубка России как шанс показать себя клубам РПЛ? Лично я — нет. Мы все хотим добиваться результатов, выигрывать. Скажем так: я себя не продаю. Все придет, всему свое время», — приводит слова Волкова Metaratings.ru.

«Акрон» в четвертьфинальном матче плей-офф Пути регионов выбил «Локомотив» в серии пенальти (7:6) после ничьей в основное время матча (1:1).

«Динамо» сыграет с «Акроном» на домашнем стадионе. Встреча пройдет с 4 по 6 апреля, РФС позже объявит точное время проведения матча. В параллельном полуфинале плей-офф Пути регионов сыграют «Краснодар» и «Ростов».