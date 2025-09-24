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Дегтярев напомнил, что вручал Семаку Кубок России

Павел Лопатко

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, как вручал в 2024 году Кубок России главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните? Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита» — цитирует Дегтярева «Комсомольская правда».

В финале FONBET Кубка России 2 июня 2024 года «Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:1. Игра проходила на стадионе «Лужники».

Ранее Дегтярев рассказывал, что не знает, кто такой Сергей Семак.

Источник: «Комсомольская правда»
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Сергей Семак
Кубок России
ФК Зенит
Михаил Дегтярев
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