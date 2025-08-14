Футбол
14 августа, 20:42

Часть болельщиков не смогла попасть на стадион в Саранске на матч «Пари НН» с «Ростовом»

Алина Савинова

Некоторые болельщики не смогли попасть на стадион «Мордовия Арена» в Саранске на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом», сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, перед игрой у входов на стадион образовалась большая очередь из болельщиков, однако на вход работал только четвертый гейт, и всех людей перенаправляли туда. Служба безопасности стадиона долго досматривала болельщиков. Некоторые из тех, кто приехал на матч и находился в очереди, разворачивались и уходили.

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
14 августа, 17:30. Мордовия Арена (Саранск)
Пари Нижний Новгород
1:0
Ростов

  • Vitalick

    Что за организация такая? Итак болельщики плохо ходят, а при таком раскладе вообще больше не пойдут :rolling_eyes:

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей!!

    14.08.2025

  • Salmux Vasalo

    Отвратительная организация игры, проторчали в очереди больше часа, пришли ко второму тайму...

    14.08.2025

  • hovawart645

    РЖД на себе и так всю страну тащит! Так что угомонись, фантаст. Госбабки сейчас в Газпроме - вот к ним и предъявляй претензии. Пусть Миллер берёт Мордовию) У него и так три команды в лиге - и ещё потянет. На отменённом ндпи)

    14.08.2025

  • shpasic

    " однако на вход работал только четвертый гейт" - именно туда отправили Топотуна.

    14.08.2025

  • Джебл

    "на вход работал только четвертый гейт", по-русски надо "на энтранс воркал только гейт намбер фор". А службу безопасности надо называть, даже А.Р. Бородач знает, сесурити.

    14.08.2025

  • Джебл

    н

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Во-во, на государственные бабки еще рассуждаете куда лететь. Куда скажут - туда и полетите. Если лига дала разрешение - значит нет нарушения. От команды воя нет, зато от комментаторов - как будто паровоз до Грозного руками толкали. Что по численности. В Саранске на двух чужих ноунеймов пришло 10К народу, днем ранее на Локо - 11К. Нахрен, 2 команды на Москву хватит, а РЖД пусть вон какую-нибудь Мордовию возьмет на баланс

    14.08.2025

  • hovawart645

    С какого лешего мы играли аж в Грозном?! По регламенту резервный стадион должен быть в одном регионе с основным. Это не нарушение?! Так что сам закрой свою херню! Спонсоров забрать из Москвы? Да забирай! Мы ведомственная команда, а у остальных забирай спонсоров! Я не возражаю! Вперёд!)

    14.08.2025

  • Андрей Короткевич

    Вы долго будете эту херню тягать? У Пари есть стадион, он на "ремонте". Какое нарушение регламента? Давайте лучше Москвоские команды сократим до 2-х, Москве столько? А их спонсоров отдадим в регионы

    14.08.2025

  • hovawart645

    А Нижний где играет? Почему он нарушает регламент? Грозный - разве его регион?

    14.08.2025

  • hovawart645

    Могли бы и на их стадионе разрешить играть. Там лишь с вместимостью вопрос. Зато поле нормальное, а не синтетика как у вашего фарма. Единственное в лиге.

    14.08.2025

  • m_16

    Чтобы Черноморец в Саранске играл?! Больше им негде.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Черноморец.

    14.08.2025

  • m_16

    И вместо них Торпедо вернуть, да?

    14.08.2025

  • Haiaxi

    ))

    14.08.2025

  • hovawart645

    Вы льстите этому матчу!

    14.08.2025

  • Haiaxi

    Это мои предположения))

    14.08.2025

  • hovawart645

    Там было аж 200 человек?!

    14.08.2025

  • hovawart645

    Убирать надо эту порнографию Нижегородскую из лиги! Посмешище!

    14.08.2025

  • Haiaxi

    Я не понял, 200 человек не смогли досмотреть и пропустить?

    14.08.2025

    Takayama

