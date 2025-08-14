Часть болельщиков не смогла попасть на стадион в Саранске на матч «Пари НН» с «Ростовом»

Некоторые болельщики не смогли попасть на стадион «Мордовия Арена» в Саранске на матч группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Пари НН» и «Ростовом», сообщил журналист Иван Карпов в Telegram-канале.

По информации источника, перед игрой у входов на стадион образовалась большая очередь из болельщиков, однако на вход работал только четвертый гейт, и всех людей перенаправляли туда. Служба безопасности стадиона долго досматривала болельщиков. Некоторые из тех, кто приехал на матч и находился в очереди, разворачивались и уходили.

«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.