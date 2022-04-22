Смородская предложила провести финал БЕТСИТИ Кубка России в Санкт-Петербурге вместо «Лужников». В нем могут сыграть «Спартак» и «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о месте проведения финала БЕТСИТИ Кубка России.

«В «Лужниках не должен быть финал. Я не люблю этот стадион. Была там после обновления, все равно трибуны очень далеко от поля. Все равно, «Лужники» не будут заполнены полностью, даже если там будут играть «Спартак» и «Динамо». В этом плане лучше «Газпром Арена». И парадокса тут никакого не будет, несмотря на две возможные московские команды в финале. Что в этом такого? Это Кубок страны. Я думаю, что стадион в Санкт-Петербурге заполнится», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что место проведения финала БЕТСИТИ Кубка России будет объявлено в начале следующей недели.

Полуфинальные матчи «Спартак» — «Енисей» и «Динамо» — «Алания» пройдут 11 и 12 мая. Финал — 29 мая.