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БЕТСИТИ Кубок России

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Билялетдинов считает, что у клубов серьезное отношение к БЕТСИТИ Кубку России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Нормальная жеребьевка с точки зрения клубов российской премьер-лиги, — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru». — Если было бы иначе, то какому-то из двух клубов снова бы предстояло играть в гостях. А так все логично — играл дома, теперь в гостях, и наоборот, поэтому слепой жребий оказался не таким уж слепым».

Также тренер высказался о престижности турнира.

«Сама сущность Кубка России вернулась. Отношение к турниру серьезное, наконец-то. Сколько уже можно было, на ранних стадиях по десять команд премьер-лиги соскакивало с розыгрыша, отправляя молодых игроков, которые мало играли. Благой целью прикрывали равнодушие к Кубку. Сейчас такого нет. Турнир был серьезнейший всегда. Я вспоминаю те далекие ностальгические советские годы, финал Кубка в «Лужниках» собирал по 100 тысяч зрителей. Я был свидетелем, даже пацаном проник на стадион, было за счастье. Престиж хороший, и я думаю, что все будут биться», — сказал он.

В матчах 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» примет «Аланию», а «Спартак» — «Енисей». Встречи состоятся 11 и 12 мая.

Финал назначен на 29 мая. Место проведения игры пока не названо.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/22/17615186.shtml

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Ринат Билялетдинов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Рубин (Казань)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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