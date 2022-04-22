Билялетдинов считает, что у клубов серьезное отношение к БЕТСИТИ Кубку России

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Нормальная жеребьевка с точки зрения клубов российской премьер-лиги, — приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru». — Если было бы иначе, то какому-то из двух клубов снова бы предстояло играть в гостях. А так все логично — играл дома, теперь в гостях, и наоборот, поэтому слепой жребий оказался не таким уж слепым».

Также тренер высказался о престижности турнира.

«Сама сущность Кубка России вернулась. Отношение к турниру серьезное, наконец-то. Сколько уже можно было, на ранних стадиях по десять команд премьер-лиги соскакивало с розыгрыша, отправляя молодых игроков, которые мало играли. Благой целью прикрывали равнодушие к Кубку. Сейчас такого нет. Турнир был серьезнейший всегда. Я вспоминаю те далекие ностальгические советские годы, финал Кубка в «Лужниках» собирал по 100 тысяч зрителей. Я был свидетелем, даже пацаном проник на стадион, было за счастье. Престиж хороший, и я думаю, что все будут биться», — сказал он.

В матчах 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» примет «Аланию», а «Спартак» — «Енисей». Встречи состоятся 11 и 12 мая.

Финал назначен на 29 мая. Место проведения игры пока не названо.