Полуфинальные кубковые матчи «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей» могут сдвинуть на один день

Как стало известно «СЭ», кубковые матчи «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей» могут пройти 10 и 11 мая соответственно.

Изначально в календаре для полуфинала БЕТСИТИ Кубка России предусмотрены даты 11 и 12 мая, однако это создает неудобное расписание для «Динамо» и «Спартака», у которых встречи РПЛ назначены на 6, 7, а также на 14 и 15 мая. Оптимальным выходом видится вынос матча «Динамо» — «Алания» на 10 мая, при этом встреча «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.

По данным «СЭ», в РФС поддерживают идею с таким раскладом. Игру «Алании» с «Нефтехимиком» в ФНЛ в этом случае потребуется сдвинуть на один день — с 7 на 6 мая.