Комбаров считает, что в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу сыграют «Спартак» и «Динамо»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о жеребьевке полуфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Соперником «Спартака» стал «Енисей», в другом полуфинале «Динамо» примет «Аланию».

«Алания» на протяжении всего сезона показывала хорошую игру, у них очень амбициозный тренер. Матч с «Динамо» будет очень интересный. Но думаю, что в финале встретятся «Спартак» и «Динамо». Как по мне, они являются фаворитами", — сказал Комбаров корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив».