Ринат Билялетдинов: «Одними легионерами все происходящее в «Рубине» нельзя объяснить»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о гостевом поражении команды из Казани в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России от «Енисея» (1:3).

«Получается затянувшаяся полоса, которая бьет по репутации клуба и главного тренера, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Найти объяснение можно — форс-мажор, потеря ведущих игроков. «Ростов» и «Краснодар» потерял не меньше игроков, чем «Рубин». Но они почему-то не свалились. Одними легионерами все происходящее с «Рубином» не объяснить. Есть понимание, что глубина состава была не готова. Уровень готовности игроков на вторых ролях оказался низким. Отсюда и получается завал команды. Нужно время. Игроки будут расти, если останутся в команде».

«Рубин» стал вторым клубом из Тинькофф РПЛ, который «Енисей» обыграл в плей-офф БЕТСИТИ Кубка России. На стадии 1/8 финала красноярская команда в гостях обыграла «Локомотив».

«Рубин» в официальных матчах не одержал ни одной победы с 3 марта. Тогда казанский клуб прошел «Ротор» (2:1) на стадии 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.