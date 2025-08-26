Мостовой высмеял формат Кубка России: «Можно два матча выиграть, пять проиграть и завоевать трофей»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о шансах «Пари НН» победить «Спартак» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«А какая разница? Ведь в Кубке России можно два матча выиграть, пять проиграть, пройти дальше и завоевать трофей. Я вообще не понимаю, что с этим турнирном происходит. На поле баскетболисты выходят, какие-то блогеры. И ладно еще товарищеские игры, но это же официальное соревнование. Вы что творите? Это же профессиональный футбол!» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» в Кубке России пройдет во вторник, 26 августа. Начало — в 18.00 по московскому времени.