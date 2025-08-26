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«Оренбург» — «Зенит»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Оренбург» и «Зенит» сыграют в Кубке России 26 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» и «Зенит» сыграют в групповом этапе пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 во вторник, 26 августа. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
26 августа 2025, 18:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
3:5
Зенит

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Зенит» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Ответный матч состоится 22 октября в Санкт-Петербурге.

&laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Оренбург» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча Кубка

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ФК Зенит
ФК Оренбург
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