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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Бийол забил «Уфе» с помощью финта Зидана

20:58
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ЦСКА победил «Уфу» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России -1:0. Хавбек Яка Бийол отличился в компенсированное ко второму тайму время. Словенец выполнил финт Зинедина Зидана и поразил ворота Александра Беленова.

ЦСКА — Уфа

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