Бийол забил «Уфе» с помощью финта Зидана

ЦСКА победил «Уфу» в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России -1:0. Хавбек Яка Бийол отличился в компенсированное ко второму тайму время. Словенец выполнил финт Зинедина Зидана и поразил ворота Александра Беленова.

? Решающий гол в матче #ЦСКАУфа забил Яка Бийол в компенсированное время.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/ttDW41Kbee — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2019

ЦСКА — Уфа

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