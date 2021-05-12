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Билялетдинов — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Крылья» раскованны, «Локомотиву» будет непросто»

14:00
Динияр Билялетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Динияр Билялетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором железнодорожники сыграют против «Крыльев Советов».

«Шансы у «Крыльев» есть, конечно, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Это очень атакующая команда, которая забивает много мячей. У них сейчас победная серия, они раскованны. В финале Кубка может случиться все, что угодно. Как мне кажется, фаворита на бумаге не может быть. «Локомотиву» будет непросто. Для «Крыльев» возможность играть в еврокубках — это большая мотивация. Финал — это нечто особенное. Меня радует, что подняли интерес к этому турниру за счет введения возможности играть в еврокубках. Это очень правильное решение. Сейчас все относятся очень серьезно к Кубку России».

 
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Билялетдинов также оценил перспективы нападающего «Крыльев» Ивана Сергеева в Тинькофф РПЛ. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего форварда 43 гола в 47 матчах.

«Стоит ли ему переходить? Решать, конечно, ему, но я бы не стал. У него есть агент, надеюсь, что они вместе примут правильное решение. Я бы на его месте немного подождал. Премьер-лига — это немного другой турнир, там 40 мячей не забьешь. Торопиться никуда не надо. У них хороший коллектив, сейчас им нужно закрепиться в РПЛ. Так или иначе, тяжело говорить, что его сейчас кто-то с руками заберет. Одно дело забивать 40 в ФНЛ, а другое хотя бы 10 в РПЛ. Все только начинается», — добавил Билялетдинов.

Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)

 

Локомотив — Крылья Советов

 

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча