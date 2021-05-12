Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором железнодорожники сыграют против «Крыльев Советов».

«У «Крыльев» такая возможность удачно завершить сезон, — сказал Баринов «СЭ». — Уверен, что они будут драться как львы. Им уже ничего не нужно, они вышли в РПЛ. Осталось только сотворить сенсацию. Дополнительная мотивация от еврокубков? Я вообще не понимаю, почему все туда стремятся. Деньги, да, но уровень футбола у нас низкий. «Локомотив» выглядит сильнее? Кубок есть кубок, тут может случиться все, что угодно. Тем более, посмотрите, Смолова, Гильерме, Миранчука не вызвали в сборную России. Это может разозлить их».

Баринов также считает, что на «Локомотив» сильно повлияла игра с «Зенитом» (1:6).

«Это было видно в матче с «Динамо». Тем не менее, железнодорожники — это кубковая команда. Многие из текущего состава уже играли на подобном уровне. Будет так, как должно быть», — добавил Баринов.

Финал Кубка пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)