БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 22 и 23 сентября
08:00
22 и 23 сентября состоятся матчи 1/32 турнира БЕТСИТИ Кубок России.
На этой стадии клубы Тинькофф РПЛ, не попавшие в еврокубки по итогам прошло сезона, играют с командами ФНЛ на групповой стадии.
22 сентября, среда
«Динамо» Барнаул — «Нижний Новгород» (12.30)
«Легион-Динамо» — «Уфа» (15.00)
«Знамя» — «Крылья Советов» (16.00)
«Кайрат» — «Ахмат» (16.00)
«Ленинградец» — «Краснодар» (16.00)
«Динамо» Брянск — «Арсенал» (18.00)
«Динамо» Ставрополь — «Динамо» Москва (18.00)
«Саранск» — «Химки» (18.00)
«Чайка» — «Ростов» (19.30)
23 сентября, четверг
«Зенит-Ижевск» — ЦСКА (14.15)
«Торпедо» Владимир — «Урал» (18.00)
Кубок России: новости, статьи, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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