БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 22 и 23 сентября

22 и 23 сентября состоятся матчи 1/32 турнира БЕТСИТИ Кубок России.

На этой стадии клубы Тинькофф РПЛ, не попавшие в еврокубки по итогам прошло сезона, играют с командами ФНЛ на групповой стадии.

22 сентября, среда

«Динамо» Барнаул — «Нижний Новгород» (12.30)

«Легион-Динамо» — «Уфа» (15.00)

«Знамя» — «Крылья Советов» (16.00)

«Кайрат» — «Ахмат» (16.00)

«Ленинградец» — «Краснодар» (16.00)

«Динамо» Брянск — «Арсенал» (18.00)

«Динамо» Ставрополь — «Динамо» Москва (18.00)

«Саранск» — «Химки» (18.00)

«Чайка» — «Ростов» (19.30)

23 сентября, четверг

«Зенит-Ижевск» — ЦСКА (14.15)

«Торпедо» Владимир — «Урал» (18.00)

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