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Березуцкий доволен победой ЦСКА над ижевским «Зенитом» в матче БЕТСИТИ Кубка России

17:03
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу команды над ижевским «Зенитом» в матче БЕТСИТИ Кубка России (4:0).

«Получился хороший матч. Очень рад, что приехало много наших болельщиков, отлично нас поддерживали. Что касается игры, то первый и второй таймы прошли в одном ключе. Рад, что выиграли.

Убедила ли игра Бохинена? Он сегодня выглядел достаточно неплохо. Рассчитываю ли на Зайнутдинова? Да, мы рассчитываем на Баху, 100 процентов.

У нас цель всегда одна — победа, что мы и будем стараться делать. Доволен игрой всех, в первую очередь понравилась их самоотдача. Каптилович сыграл неплохо, Багринцев и Дауров выглядели на своем уровне. Тороп сыграл на «ноль». Был момент, когда он слишком далеко вышел из ворот, но это будет разбирать Дмитрий Крамаренко", — приводит слова Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Также Березуцкий высказался о Викторе Васине и Яке Бийоле.

«У Васина травма приводящей мышцы. У Яки состояние отличное, просто перелет после сотрясения — не самая лучшая идея».

ЦСКА с 3 очками делит с липецким «Металлургом» первое место в группе 10, «Зенит-Ижевск» в двух играх не набрал очков.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/kubok-rossii/aleksey-berezutskiy-dovolen-igroy-molodykh-futbolistov/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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