БЕТСИТИ Кубок России прокатят на канатной дороге и выставят в метро

По информации «СЭ», РФС планирует прокат БЕТСИТИ Кубка России по канатной дороге с легендами «Спартака» и «Динамо». А также выставят трофей в метро на станции «Спортивная».

29 мая 2022 года «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 мск.

«Спартак» не выигрывал Кубок России с 2003 года. «Динамо» — с 1995-го. В честь такого события Российский футбольный союз решил сделать из финала шоу.

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