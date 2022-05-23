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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:03

БЕТСИТИ Кубок России прокатят на канатной дороге и выставят в метро

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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По информации «СЭ», РФС планирует прокат БЕТСИТИ Кубка России по канатной дороге с легендами «Спартака» и «Динамо». А также выставят трофей в метро на станции «Спортивная».

29 мая 2022 года «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале БЕТСИТИ Кубка России, который пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 мск.

«Спартак» не выигрывал Кубок России с 2003 года. «Динамо» — с 1995-го. В честь такого события Российский футбольный союз решил сделать из финала шоу.

РФС проведет трофи-тур Кубка

БЕТСИТИ Кубок России
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ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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