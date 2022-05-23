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Кирилл Левников будет судить финальный матч БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Судья Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Кирилл Левников будет главным арбитром финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», сообщает пресс-служба РФС.

29.05.2022 | Спартак — Динамо

«Спартак» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Владимир Москалев; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Гаряфий Жафяров.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» и начнется в 17.00.

Ранее «Спартак» и «Динамо» встречались в решающем матче Кубка страны только один раз. В 1950 году красно-белые разгромили принципиального соперника — 3:0.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кирилл Левников
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