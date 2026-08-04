Батраков извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение от ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков извинился перед болельщиками команды за поражение от ЦСКА (1:1, пенальти — 4:5) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы извиняемся за результат. У нас нет тех, кому все безразлично. Все переживают. Первый тайм был отвратительный, мы все это понимаем», — сказал Батраков болельщикам после игры.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.