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4 августа, 23:02

Батраков извинился перед болельщиками «Локомотива» за поражение от ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков извинился перед болельщиками команды за поражение от ЦСКА (1:1, пенальти — 4:5) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мы извиняемся за результат. У нас нет тех, кому все безразлично. Все переживают. Первый тайм был отвратительный, мы все это понимаем», — сказал Батраков болельщикам после игры.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
04 августа, 20:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
ЦСКА

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Алексей Батраков
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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