Баринов — о кричалках фанатов «Локомотива»: «Спокойно отношусь, но в душе неприятно. Я не заслужил такого»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после победы над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что с улыбкой воспринимает кричалки болельщиков в свой адрес.

— Как отреагировал на кричалки фанатов?

— Спокойно, но в душе неприятно. Я не заслужил такого. Не зная всей правды, почему я ушел, перешел. Поблагодарил после игры. Эти болельщики на протяжении всей карьеры в Локо всегда меня поддерживали. Но такого, какие слова они нам говорят, я не заслужил.

Я это все слышал и воспринимал с улыбкой. Это уже их дело. Всегда делаю круг и благодарю фанатов.

— 2 игры, 2 победы.

— Прикольно.

— Лично фанаты говорят другие слова тебе?

— Есть группы основных болельщиков, с кем поддерживаю связь и мы в хороших отношениях. После товарищеской игры маленькая детвора 16-18 лет за трибунами всегда болеет. После игры вышел на парковку. Они попросили фото. А я лично видел, что они показывали мне факи с трибуны. Но я сфотографировался.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.