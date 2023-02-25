Баринов считает, что «Локомотив» может отыграться с 0:1 в Кубке России

Заслуженный артист России Валерий Баринов оценил шансы «Локомотива» в ответной встрече 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».

«В первом матче меня очень расстроило, что «Локомотив» после отмененного гола сразу сник. Это не очень хорошо. Первый тайм я не видел, но говорили, что «Локомотив» провел его плохо. Посмотрим во второй встрече, насколько команда психологически готова. Конечно, с 0:1 можно отыграться. 0:1 — это не тот счет, который может стать препятствием», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

В первом матче единственный мяч забил полузащитник «Спартака» Данил Пруцев.

Вторая игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».