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Сегодня, 16:45

В сторону бразильца Вендела на стадионе в Ульяновске бросили предмет, похожий на банан

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вендел.

Во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в сторону бразильца Вендела бросили некий предмет.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле, его заменил Данила Козлов, в сторону бразильского полузащитника кинули предмет желтого цвета, похожий на банан.

«Зенит», обыграв «Волгу», вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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