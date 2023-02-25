В сторону бразильца Вендела на стадионе в Ульяновске бросили предмет, похожий на банан

Во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3) в сторону бразильца Вендела бросили некий предмет.

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле, его заменил Данила Козлов, в сторону бразильского полузащитника кинули предмет желтого цвета, похожий на банан.

«Зенит», обыграв «Волгу», вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.