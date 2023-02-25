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Сегодня, 16:53

В «Волге» намерены разобраться в ситуации с выброшенным предметом в адрес Вендела: «Найдем виновных»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор «Волги» Михаил Наволокин в комментарии для «СЭ» заявил, что клуб намерен разобраться в эпизоде с выброшенным предметом в сторону полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Банан на поле? Если такая ситуация была, конечно, будем разбираться. Сто процентов. Найдем виновных. Камеры на стадионе установлены. Прямо сейчас поднимем службу безопасности стадиона, чтобы они разбирались в этой ситуации. В Ульяновске сегодня был праздник, грустно, что такой момент произошел во время игры», — сказал Наволокин «СЭ».

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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