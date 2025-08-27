«Балтика» — ЦСКА: трансляция матча Кубка России онлайн

«Балтика» и ЦСКА встретятся в рамках группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в среду, 27 августа. Игра состоится на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

27 августа 2025, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички. Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

Ответный матч состоится 18 сентября в Москве.