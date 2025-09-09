«Астрахань» и «Легион Динамо» сыграют в 3-м раунде пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26 во вторник, 9 сентября. Матч пройдет на стадионе им. А. И. Колосова в Астрахани. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд.

09 сентября 2025, 15:30. им. А.И. Колосова (Астрахань)

Ключевые события противостояния «Астрахань» — «Легион Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за встречей можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала) по платной подписке.

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