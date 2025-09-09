Футболисты «Броук Бойз» отравились перед кубковым матчем

В медиафутбольном клубе «Броук Бойз» произошло массовое отравление перед матчем третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России с «Сатурном». Семь игроков подхватили инфекцию в Дивноморске (Краснодарский край).

«Отравилась половина команды. Причем, ели все в разных местах. Получается, инфекция, что часто бывает в Краснодарском крае. Кто-то уже в инфекционке», — написал в своем Telegram-канале президент «Броук Бойз» Дмитрий Егоров.

Матч между «Сатурном» и «Броук Бойз» состоится 11 сентября на стадионе в Раменском.