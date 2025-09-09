Смолов — об игре за «Броук Бойз»: «Есть договоренность только на Кубок России»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов в интервью «СЭ» рассказал о сотрудничестве с медиафутбольным клубом «Броук Бойз».

— Ты попробовал медийный и уличный футбол. Плюс ведешь подкаст по РПЛ. Есть ощущение, что успел многое попробовать за последнее время?

— Однозначно, и это не может не радовать. Есть чем заниматься. Скажем так: меньше свободного времени, меньше рефлексируешь.

— Насколько долго продлится сотрудничество с «Броук Бойз», за которых сыграл и забил в FONBET Кубке России?

— У нас есть договоренность, распространяющаяся только на Кубок России. Это безвозмездная история.

— То есть где-то, кроме Кубка России, тебя больше не ждать?

— Нет, не ждать.

Смолов начинал карьеру в «Динамо» в 2007 году и также выступал за бело-голубых с 2022 по 2024 год. Всего на его счету 157 матчей за московскую команду, в которых форвард отметился 29 голами и 17 результативными передачами.

По окончании сезона-2024/25 35-летний футболист покинул «Краснодар» и в августе присоединился к медийному клубу «Броук Бойз».