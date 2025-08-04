«Анри» и КДВ встретятся в рамках 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2025/2026 в четверг, 7 августа. Игра состоится на стадионе «Динамо» во Владивостоке и начнется в 12.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Анри» — КДВ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры эксклюзивно покажут на сайте matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

07 августа, 12:30. Динамо (Владивосток)

Кубок России проходит с 29 июля 2025 по 24 мая 2026 года. В новом сезоне примут участие 16 клубов РПЛ, 18 клубов первой лиги, 16 команд второй лиги «дивизион А», 39 команд второй лиги «дивизион Б» и 15 любительских клубов.

