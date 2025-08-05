Футбол
5 августа, 14:30

«РВ Челлендж» — «Звезда»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«РВ Челлендж» и «Звезда» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Клубы из Санкт-Петербурга «РВ Челлендж» и «Звезда» встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 5 августа. Игра пройдет на «Нова Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «РВ Челлендж» — «Звезда» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
05 августа, 16:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)
РВЧеллендж
1:4
Звезда СПб

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Звезда» выступает в дивизионе Б группы 2 второй лиги, «РВ Челлендж» является любительским клубом. Победитель матча встретится в следующем раунде с «Ленинградцем» или «Череповцом».

Футбол
Кубок России
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
