Клубы из Санкт-Петербурга «РВ Челлендж» и «Звезда» встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 5 августа. Игра пройдет на «Нова Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «РВ Челлендж» — «Звезда» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

05 августа, 16:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«Звезда» выступает в дивизионе Б группы 2 второй лиги, «РВ Челлендж» является любительским клубом. Победитель матча встретится в следующем раунде с «Ленинградцем» или «Череповцом».