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Сегодня, 18:13

Сметанин — о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Лев не отскочил!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин поделился с «СЭ» мнением о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между бело-голубыми и «Зенитом» (1:0).

«Лев не отскочил! В третий раз за год! Как я и сказал перед игрой, зенитовский лев оказался травоядным. А «Динамо» сыграло как настоящий хищник», — сказал Сметанин «СЭ».

Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Андрей Сметанин
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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