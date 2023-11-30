Шунин — о победе над «Зенитом»: «Вчерашний матч не мог закончиться по-другому»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин выступил с приветственным словом на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

«Хотел бы сказать, что мы должны творить новую историю, но и не забывать то, что было в прошлом. Надеюсь, наш клуб будет развиваться, мы завоюем трофей, а наши иностранцы будут знать чуть больше великой истории. Вчерашний матч с «Зенитом» не мог закончиться по-другому», — сказал Шунин на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

Первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России завершился победой «Динамо» над «Зенитом» (1:0). Ответная игра между командами пройдет в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.