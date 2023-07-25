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Кубок России

25 июля, 23:43

Андрей Мостовой прокомментировал победу «Зенита» над «Ахматом»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Ахматом» (2:0) в матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.

Победу сине-бело-голубым принесли голы Густаво Мантуана и Клаудиньо.

— В первом тайме мяч был под нашим контролем, а на второй неудачно вышли, хотя в раздевалке договорились, что счет лишь 1:0, и надо собраться, — начал Мостовой. - «Ахмат» нас поддавил, но хорошо, что Клаудиньо забил — я отдал ему этот результативный балл!

— Какие мысли проносились в этот момент?

— Думал, красиво поступить или некрасиво. Но решил по-джентельменски сыграть. Есть же такая награда — «Джентельмен года»? Думаю, плюсик туда заработал.

— Клаудиньо поблагодарил?

— Я к нему сам подошел и сказал. Так что он понял, что я поступил красиво.

Андрей Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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