Соболев — о драке: «Я поступил бы точно так же в любой ситуации, когда обижают моих товарищей»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о массовой драке, которая произошла в конце матча Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти).

— Удивило решение арбитра?

— Нет, по делу красная карточка. Наверное, удалили всех, кто был самым активным. Повторюсь, что это очень плохо и не должно проявляться ни в каком виде. Но когда обижают моих товарищей, я поступил бы точно так же в любой ситуации.

— Остались вопросы к судейству?

— Нормально. Но в принципе все началось с первых минут, когда тот же Родригао начал, спина до сих пор болит. Но все к этому шло, эмоции горели. Игроки «Зенита» играли подловато? Знаете, много говорят, что я плохо веду себя на поле и так далее, но сегодня я увидел, когда после каждого контакта именно их футболисты все время проявляли недовольство к судьям: тут желтую дали, тут красную. Это их право, я отвечаю за свою команду.