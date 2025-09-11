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Мостовой — об игре Смолова за «Броуков»: «Ну, пусть забивает. Может, и я в каком-то матче Кубка выйду и забью»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист СССР и сборной России Александр Мостовой прокомментировал выступление Федора Смолова за Broke Boys в Кубке страны.

«Ну, пусть забивает. А что мои голы не посчитали, когда я в 16 лет где-то во второй лиге играл? Может, и я в каком-то матче Кубка выйду и забью. Готов ли выйти за «Амкал»? За кого угодно. Просто зачем? Это же унижение профессионального футбола. Для таких историй есть гала-матчи», — сказал Мостовой «СЭ».

Смолову нужно забить 1 мяч, чтобы догнать Андрея Аршавина (158) в списке лучших бомбардиров российского футбола, и 6, чтобы обогнать Мостового.

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Александр Мостовой
Федор Смолов
Кубок России
ФК Broke Boys
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