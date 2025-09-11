«Амкал» — «Салют» Белгород: трансляция матча Кубка России онлайн

«Амкал» и белгородский «Салют» встречаются в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Игра на стадионе «Зоркий» в Красногорске проходит в четверг, 11 сентября, начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Амкал» — «Салют» Белгород можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала. Трансляция начинается за пять минут до стартового свистка.

На пути к третьему раунду «Амкал» победил «Квант» (3:1) и «Калугу» (1:0), а «Салют» обыграл «Рязань» (3:0).