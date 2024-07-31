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Мостовой — о победе «Спартака»: «Ключевой момент матча — очередная ошибка Лещука»

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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (3:0).

«Ключевой момент этого матча — очередная ошибка Лещука. До нее «Спартак» играл не лучше «Динамо». Была равная, немножко монотонная игра без моментов», — сказал Мостовой «СЭ».

Вратарь Игорь Лещук пропускает гол после удара Манфреда Угальде. Горькое дежавю «Динамо»: Лещук опять ошибается, «Спартак» опять крупно побеждает

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Константин Передерий

Александр Мостовой
Игорь Лещук
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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