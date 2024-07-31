Мостовой — о победе «Спартака»: «Ключевой момент матча — очередная ошибка Лещука»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 1-го тура группового турнира FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» (3:0).

«Ключевой момент этого матча — очередная ошибка Лещука. До нее «Спартак» играл не лучше «Динамо». Была равная, немножко монотонная игра без моментов», — сказал Мостовой «СЭ».

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.

Константин Передерий