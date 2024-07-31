Станкович: «Мне нравится футбол с владением, но нужно также быть организованными»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:0).

— Сегодня «Спартак» заставил вспомнить былые времена. Вы изучали игру команды прошлых лет?

— Когда я только пришел, мне сказали, что моросящий дождь — это спартаковская погода. Мне нравится футбол с владением, но нужно также быть организованными, бороться.

— Как оцените игру Пруцева, который в прошлом сезоне был одним из самых стабильных игроков основы?

— Когда я определяю стартовый состав, то понимаю на 100 процентов, что все самые лучшие остались на скамейке. Верно ведь? Выбираю я, прежде всего, глядя на работу на тренировках. Все проявляют себя прекрасно, но какой-то выбор я должен сделать. И я счастлив, что у меня есть, из кого выбирать. Не столь важно, кто начинает матч, а кто заканчивает. Мы сыграли только три официальных встречи. Верю во всех своих ребят.

— В одном из моментов вы повздорили со скамейкой «Динамо». Что там случилось? Что вы пытались донести до соперников?

— Это футбол. Всякое бывает. Был грубый эпизод, вся наша скамейка отреагировала. Мы живем игрой. Все в итоге было нормально. Мы остались друзьями после игры.

— Успели ли вы уже адаптироваться в Москве, в «Спартаке»?

— Когда попадаешь в такой большой клуб, сразу это чувствуется. Все сотрудники дают тебе это понять. И я пытаюсь отплатить им тем же. Чувствую себя в «Спартаке» хорошо и хочу адаптироватся к культуре, к традициям, что тут имеются. Думаю, у меня получается.

— Для вас как для серба какая команда более принципиальна: «Зенит», ЦСКА, «Динамо»?

— Я прекрасно понимаю, насколько важны дерби. В России мы сыграли только три официальные игры. Стараюсь быстро адаптироваться и понять, как все устроено, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В следующем матче Кубка России «Спартак» 14 августа сыграет на выезде с «Крыльями Советов», «Динамо» в этот же день встретится с одноклубниками из Махачкалы.