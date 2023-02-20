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Мирзоян: «В матче со «Спартаком» Дзюба должен проявить все те качества, которые у него есть»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян поделился мыслями о матче 1/4 финала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом».

«Я не знаю, в каком состоянии «Локомотив», и поэтому не могу сказать, кто фаворит в этом матче. Основываться на мнении других людей я бы не хотел. «Спартак» в Зимнем кубке РПЛ очень хорошо выглядел. Если команда сохранила свежесть и задор, то на поле она будет очень хорошо выглядеть», — приводит Metaratings.ru слова Мирзояна.

Также он предположил, станет ли этот матч дополнительным раздражителем для нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба — опытный игрок, который играет очень много лет. Он играл против «Спартака» в составе различных клубов. Он должен проявить все те качества, которые у него есть. И доказать болельщикам, которые его списывают, и себе, в первую очередь, что он достаточно квалифицированный футболист. Вот это его мотивация. А разницы, в матче с какой командой это делать, нет. Мы увидим, в каком он состоянии», — добавил специалист.

Первый матч между железнодорожниками и красно-белыми пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzoyan-v-matche-protiv-spartaka-dzyuba-dolzhen-proyavit-vse-te-kachestva-kotorye-u-nego-est-229406/
Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Мирзоян
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