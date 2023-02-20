Кечинов считает «Спартак» фаворитом в кубковом матче против «Локомотива»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Локомотива», который состоится в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Как болельщику мне бы хотелось увидеть зрелищный футбол с голами. Фаворит для меня — «Спартак». Сейчас «Локомотив» другой, если сравнивать с тем годом, — пришел новый тренер, футболисты молодые и опытные. Что-то, наверное, поменялось у команды. Будет интересно посмотреть, какой сейчас «Локомотив», — сказал Кечинов «СЭ».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 мск.