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Сегодня, 18:00

Кечинов считает «Спартак» фаворитом в кубковом матче против «Локомотива»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Локомотива», который состоится в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Как болельщику мне бы хотелось увидеть зрелищный футбол с голами. Фаворит для меня — «Спартак». Сейчас «Локомотив» другой, если сравнивать с тем годом, — пришел новый тренер, футболисты молодые и опытные. Что-то, наверное, поменялось у команды. Будет интересно посмотреть, какой сейчас «Локомотив», — сказал Кечинов «СЭ».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 мск.

Валерий Кечинов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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