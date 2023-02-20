Нигматуллин с нетерпением ждет кубковый матч «Локомотив» — «Спартак»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча железнодорожников против «Спартака» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Прекрасная афиша в любое время года «Спартак» — «Локомотив». С нетерпением жду этот матч. Соскучился уже и по российскому чемпионату, и по кубку. Новые матчи, новые яркие голы, новые интриги. Уверен, что с новыми игроками у «Локомотива» все это будет. Насчет голов посмотрим, но точно будет жара. Главное, чтобы все это было на пользу. Хочется в этом матче посмотреть, как команды провели предсезонку, особенно «Локомотив» с новым тренером. У «Локомотива» достаточно критическая ситуация. «Спартаку» нужно догонять «Зенит», а для этого нужно играть ярко и победоносно», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 22 февраля на «РЖД Арене». Начало — в 20.00 мск.