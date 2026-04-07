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Александр Кержаков назвал оправданиями слова Кахигао о судействе в игре «Спартака» против «Зенита»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао, призвавшего судей уважать красно-белых в игре с сине-бело-голубыми.

Кахигао заявил, что в матче 21-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге 14 марта судьи не уважали «Спартак». Игра завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Я видел, что в матче «Спартака» против «Локомотива» должны были поставить пенальти в ворота спартаковцев за локоть Денисова. Если речь идет о прошедшей игре красно-белых с «Зенитом» в чемпионате, то там все пенальти по делу. Вопрос здесь к «Спартаку», особенно в первом случае. Такой позицией Кахигао оправдывает тот факт, что в той игре красно-белые не одержали победу», — сказал Кержаков «СЭ».

Кубковый матч «Зенит» — «Спартак» состоится 8 апреля в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 20.45 мск.

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Франсис Кахигао
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