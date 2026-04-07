«Динамо» — «Краснодар»: дата и время начала матча Кубка России
«Динамо» и «Краснодар» сыграют в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 8 апреля. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Второй матч состоится 7 мая в Краснодаре.
Кубок России по футболу стартовал 29 июля 2025-го и завершится 24 мая 2026-го.
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