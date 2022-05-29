Алаев — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Мы все ждем сегодня праздника, в том числе и аншлаг»
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
— Какие у вас ожидания сегодня?
— Мы все ждем сегодня праздника, в том числе и аншлаг.
— Говорят, все билеты проданы, это так?
— Да, так и есть.
— Ждете, что будет 70 тысяч?
— Если быть точным, то ждем 68 тысяч. С учетом всех вырезок по безопасности ждем 68 тысяч на трибунах.
— Было много опасений из-за спекуляций. Как дела с этим обстоят?
— Ну понятно, что были сложности. С другой стороны, подогревался ажиотаж со стороны СМИ. На самом деле, мероприятие первое после пандемии, где ожидалось такое количество людей. Были сложности, но в целом со всем справились. Поэтому ждем праздник и первый солдаут за долгое время.
Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.