Александр Алаев рассказал о количестве болельщиков, ожидаемых на матче «Спартака» с «Динамо»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в интервью «СЭ» рассказал об ожиданиях от финального матча БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— Какие у вас ожидания сегодня?

— Мы все ждем сегодня праздника, в том числе и аншлаг.

— Говорят, все билеты проданы, это так?

— Да, так и есть.

— Ждете, что будет 70 тысяч?

— Если быть точным, то ждем 68 тысяч. С учетом всех вырезок по безопасности ждем 68 тысяч на трибунах.

— Было много опасений из-за спекуляций. Как дела с этим обстоят?

— Ну понятно, что были сложности. С другой стороны, подогревался ажиотаж со стороны СМИ. На самом деле, мероприятие первое после пандемии, где ожидалось такое количество людей. Были сложности, но в целом со всем справились. Поэтому ждем праздник и первый солдаут за долгое время.