«Спартак» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию финала БЕТСИТИ Кубка России

Сегодня, 29 мая, в Москве состоится финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Столичное дерби пройдет на стадионе «Лужники». В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» как раз в рамке кубка — в 2021 году на стадии 1/8 финала. Затем красно-белые три матча кряду не проигрывали бело-голубым.

Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.