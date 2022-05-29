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Сегодня, 15:45

«Спартак» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию финала БЕТСИТИ Кубка России

Сергей Ревенко
Корреспондент
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«Спартак» сыграет против «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня, 29 мая, в Москве состоится финал БЕТСИТИ Кубка России, в котором «Спартак» сыграет против «Динамо». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Столичное дерби пройдет на стадионе «Лужники». В последний раз «Динамо» обыгрывало «Спартак» как раз в рамке кубка — в 2021 году на стадии 1/8 финала. Затем красно-белые три матча кряду не проигрывали бело-голубым.

&laquo;Спартак&raquo; vs &laquo;Динамо&raquo;: финал БЕТСИТИ Кубка России. Финал «Спартак» — «Динамо»: кто заберет Кубок? Онлайн-трансляция матча

Следить за матчем «Спартак» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
Динамо

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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