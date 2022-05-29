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Сегодня, 15:41

Болельщики «Спартака» зарядили оскорбительные кричалки в адрес Владимира Быстрова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Болельщики «Спартака» зарядили оскорбительные кричалки в адрес бывшего полузащитника команды Владимира Быстрова.

Во время автограф-сессии перед финалом БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» болельщики скандировали: «Уберите бомжа с поля».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Быстров играл за «красно-белых» с 2005 по 2009 год. Бывший полузащитник является воспитанником «Зенита», за который выступал с 2002-го по 2005-й и с 2009-го по 2014-й.

Владимир Быстров
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ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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