Алдонин считает, что ЦСКА победит «Краснодар» с преимуществом в один мяч

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча «армейцев» с «Краснодаром» в четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я могу только догадываться, кто в какой форме подходит кубковой встрече. Мне кажется, что фаворитами являются «армейцы». Да, ЦСКА пойдет в плюс, что первая игра состоится в Москве. Болельщики, хоть, и немногочисленные, но придут на стадион. И хотелось бы, чтобы поддержка была качественной. Думаю, что ЦСКА победит «Краснодар» где-то в один мяч, но хотелось бы, чтобы голов было побольше», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Матч 1/4 Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится 23 февраля в 17.30 по московскому времени.