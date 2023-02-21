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Сегодня, 18:50

Пономарев: «Дзюба не сможет удивить в матче «Локомотива» против «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» поделился своим мнением о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе. Завтра, 22 февраля, «Спартак» сыграет с московским клубом в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Дзюба не сможет удивить в матче против «Спартака». Он никогда нормально не играл. Ну повезло ему на чемпионате мира на старости лет с командой, которая снабжает его мячами, обстановкой. Но сейчас у него мертвый сезон. А теперь что разговорился? Все, песенка спета», — сказал Пономарев «СЭ».

Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля 2023 года на правах свободного агента, 34-летний россиянин подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.

«Локомотив» — «Спартак» пройдет в среду на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак
Артем Дзюба
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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